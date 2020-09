Emiliano trionfa in Puglia: Fitto sconfitto con un grande distacco (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Puglia il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 46% e il candidato del ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali inil presidente uscente e candidato del centrosinistra Micheleè al 46% e il candidato del ...

