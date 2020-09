Elena D’Amario incantevole mentre passeggia sul lungomare di Termoli: «Una statua greca!» (Di lunedì 21 settembre 2020) Elena D’Amario ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Da dopo quell’esperienza la sua carriera come ballerina non si è più fermata. L’artista è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram di Elena D’Amario è seguito da oltre 974 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalle sue mille avventure. Poche ore fa la ballerina ha postato una sua foto al mare a dir poco pazzesca. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Per lei una pioggia di complimenti come sempre. Leggi anche –> Amici 2019, Elena D’Amario si commuove per Enrico Nigiotti: «Il primo amore non si scorda mai» VIDEO Elena ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020)D’Amario ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Da dopo quell’esperienza la sua carriera come ballerina non si è più fermata. L’artista è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram diD’Amario è seguito da oltre 974 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalle sue mille avventure. Poche ore fa la ballerina ha postato una sua foto al mare a dir poco pazzesca. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Per lei una pioggia di complimenti come sempre. Leggi anche –> Amici 2019,D’Amario si commuove per Enrico Nigiotti: «Il primo amore non si scorda mai» VIDEO...

Marcel_Bel89 : Elena D'Amario: la ballerina di amici parla di danza classica e bellezza - wannahugmatty : ho appena scoperto che è stato anche con elena d'amario... @ michele morrone how does it feel to be god's favorite? - Yeah_ItsRoberta : @Carmelona5 @carmelitadurso Elena d'Amario partecipò e vinse l'edizione ballando su un tronco come in Dirty Dancing… - lyra_col : Ma Elena d’Amario ce la fa a prendere il sole in spiaggia come tutti i cristiani oppure deve fare l’acrobata ogni volta va al mare -

Ultime Notizie dalla rete : Elena D’Amario «Chiamami con il mio nome». Le scrittrici che scelsero pseudonimi per essere libere Sette del Corriere della Sera