Dzeko alla Juventus, il calciomercato si ripete? Un addio che non s'ha da fare (Di lunedì 21 settembre 2020) Il calciomercato della Juventus vive un nuovo grande rischio. Dopo le montagne russe per Luis Suarez, ora ad un passo dall'Atletico Madrid, almeno secondo le ultime voci, anche l'affare per Edin Dzeko sarebbe in forse. I problemi per Arek Milik dal Napoli alla Roma sarebbero ormai cosa nota e terrebbero in ostaggio sia la piazza romana che soprattutto quella bianconera, prigioniera di un impasse tra la società di Aurelio De Laurentiis e la nuova sfavillante corte di Dan Friedkin nella Capitale. Una storia che sembrerebbe ripetersi, un addio che, verrebbe proprio da dirlo, non s'ha da fare vista la storia recente del bosniaco, più volte ad un passo dalla cessione dai capitolini e poi, ...

