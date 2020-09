Domenica In | Guillermo Mariotto sfida Alberto Matano

marcoluci1 : Domenica In, Alberto Matano sfidato da Guillermo Mariotto: 'Prima o poi...', sguardi di fuoco che spiazzano la Veni… - darix2005 : @Federic01996 @micene_return @CIAfra73 @Veronique__94 @MaielloInside @MasterAb88 Ospiti illustri a Domenica In...… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Guillermo

E’ ricominciato “Ballando con le stelle” che, già dalla prima puntata, ha riscosso un successo incredibile. Se da parte del cast c’era una gran voglia di tornare, da parte del pubblico c’era altrettan ...Sono tanti gli ospiti in studio e in collegamento anche nella seconda puntata di Domenica In, in onda il 20 settembre alle 14 su Rai 1. Con Mara Venier ci saranno Pierfrancesco Favino, vincitore della ...Nella puntata di oggi di Domenica In, domenica 20 settembre 2020, tra gli ospiti di Mara Venier anche alcuni dei giudici di Ballando con le Stelle 2020 e un componente dell’anti-giuria per commentare ...