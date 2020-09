Djokovic trionfa ancora a Roma: Schwartzman battuto 7-5 6-3 (Di lunedì 21 settembre 2020) Due ore di gioco e altrettanti set bastano a Novak Djokovic per imporsi su Diego Schwartzman, a cui non riesce l’ultima eliminazione eccellente di un torneo che l’ha visto assoluto protagonista. Il serbo non ha vita facile però e apre la gara cedendo il servizio due volte all’argentino, che non dà continuità e fa rientrare il numero 1 del mondo sul 3-3. Al dodicesimo gioco, Djokovic si porta sullo 0-40 e converte la terza palla break che gli vale il primo set. Il secondo comincia come il primo, con Schwartzman che toglie subito il servizio a Djokovic e il serbo che risponde con la stessa moneta. Sul 2-2, l’argentino ha due palle break che non concretizza: è la svolta della partita perché all’ottavo game il Peque cede il servizio e Nole ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Due ore di gioco e altrettanti set bastano a Novakper imporsi su Diego, a cui non riesce l’ultima eliminazione eccellente di un torneo che l’ha visto assoluto protagonista. Il serbo non ha vita facile però e apre la gara cedendo il servizio due volte all’argentino, che non dà continuità e fa rientrare il numero 1 del mondo sul 3-3. Al dodicesimo gioco,si porta sullo 0-40 e converte la terza palla break che gli vale il primo set. Il secondo comincia come il primo, conche toglie subito il servizio ae il serbo che risponde con la stessa moneta. Sul 2-2, l’argentino ha due palle break che non concretizza: è la svolta della partita perché all’ottavo game il Peque cede il servizio e Nole ...

napolista : Djokovic trionfa ancora a Roma: Schwartzman battuto 7-5 6-3 Tante chance fallite per l’argentino, che pur togliendo… - Adnkronos : #Internazionali Roma, @DjokerNole trionfa per la quinta volta - sportli26181512 : Internazionali di tennis di Roma: trionfa Djokovic, Schwartzman ko in finale 7-5, 6-3: Novak Djokovic ha conquistat… - Maria33759436 : RT @sportface2016: #IBI20 Novak #Djokovic trionfa: ecco quanto guadagna il vincitore di Roma - sportface2016 : #IBI20 Novak #Djokovic trionfa: ecco quanto guadagna il vincitore di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic trionfa Internazionali Roma, Djokovic trionfa per la quinta volta Adnkronos Atp Roma: trionfano Djokovic e la Halep

Djokovic – Getty Images Il secondo set riserva meno colpi ... è riuscito oggi ha ripetersi sui livelli dei quarti e della semifinale. Atp Roma: la Halep trionfa nel femminile Finisce anticipatamente ...

LIVE Djokovic-Schwartzman 7-5 6-3, Finale Internazionali Roma in DIRETTA: il serbo conquista il quinto titolo al Foro Italico

CHIUDE QUI! Novak Djokovic ottiene il 5° titolo a Roma: 7-5 6-3 e 36° titolo 1000 nella sua carriera e sorpasso effettuato a Nadal! Davvero impressionante quando il serbo ha voluto fare la differenza, ...

La finale: Djokovic per superare Nadal nei 1000

Siamo arrivati all’epilogo di questi strani Internazionali d’Italia in epoca di coronavirus. Una conclusione altrettanto peculiare con le due finali del torneo di singolare maschile (ore 17) e femmini ...

Djokovic – Getty Images Il secondo set riserva meno colpi ... è riuscito oggi ha ripetersi sui livelli dei quarti e della semifinale. Atp Roma: la Halep trionfa nel femminile Finisce anticipatamente ...CHIUDE QUI! Novak Djokovic ottiene il 5° titolo a Roma: 7-5 6-3 e 36° titolo 1000 nella sua carriera e sorpasso effettuato a Nadal! Davvero impressionante quando il serbo ha voluto fare la differenza, ...Siamo arrivati all’epilogo di questi strani Internazionali d’Italia in epoca di coronavirus. Una conclusione altrettanto peculiare con le due finali del torneo di singolare maschile (ore 17) e femmini ...