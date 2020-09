A Roma il 25 settembre sciopero dei mezzi | a rischio bus | metro e ferrovie

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – La segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha proclamato nella Capitale uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore per la giornata del 25 settembre. Lo sciopero scattera' alle 10 e interessera' bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. I servizi saranno comunque regolari durante le fascia di garanzia: da inizio servizio diurno alle 10 e poi dalle 17 alle 20. Il servizio non sara' invece garantito dalle 0.01 a inizio servizio diurno, dalle 10 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno. Nelle notti precedenti e seguenti potrebbero verificarsi riduzioni di servizio. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sara' garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8.