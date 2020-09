Ziliani | «Sarebbe un Napoli da scudetto | se non fosse questa Serie A»

(Di domenica 20 settembre 2020) Anche Paolo, giornalista del Fatto Quotidiano, non è rimasto insensibile alla prima delcontro il Parma e su Twitter ha commentato in maniera decisamente positiva la prestazione della formazione di Gattuso, ma senza evitare la polemica sulla regolarità dellaA, memore di quel che accadde nell’ultimo anno di Sarri con l’arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus. Verrebbe da dire cheè una squadra da, se nonche parliamo dellaA italiana col verme.#Parmapic.twitter.com/CjFT4dPREJ — Paolo(@Z) September 20, 2020 L'articolo: «unda ...

Il giornalista Paolo Ziliani de Il Fatto Quotidiano ha parlato del debutto stagionale del Napoli, che ha vinto 0-2 in trasferta a Parma. Di seguito il commento direttamente dal suo profilo Twitter uff ...