Uomini e Donne anticipazioni, lite tra due cavalieri: si arriva quasi alle mani (Di domenica 20 settembre 2020) Nervi tesi negli studi di Uomini e Donne. Due cavalieri, nella fattispecie Armando Incarnato e Simone, sarebbero arrivati quasi alle mani. A riferirlo è Il Vicolo delle News. Come è noto al pubblico dello show di Canale 5, tra i due non scorre buon sangue. A innescare la bagarre sarebbe stato uno dialogo tra Incarnato … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

