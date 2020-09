Regionali, l’affluenza nel Sannio alle 23: il dato di tutti i Comuni (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutialle 23 si ferma al 36,22% il dato dell’affluenza alle elezioni Regionali nel Sannio. Cinque anni fa, alla stessa ora, al voto si era recato alle urne il 45,41% del corpo elettorale ma non si votava di lunedì. Difficile, ma non da escludere, a questo punto, che domani (i seggi chiuderanno alle 15) si possa eguagliare la partecipazione del 2015. E sarebbe davvero un risultato positivo, vista l’incognita Covid. Al momento, comunque, quello sannita è il dato più basso (ma sostanzialmente in linea) della Campania dove la percentuale di votanti si è fermata, alla chiusura del primo giorno, al 38,92. Quanto ai singoli Comuni, come prevedibile, a trainare sono i centri in cui ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti23 si ferma al 36,22% ildell’affluenzaelezioninel. Cinque anni fa, alla stessa ora, al voto si era recatourne il 45,41% del corpo elettorale ma non si votava di lunedì. Difficile, ma non da escludere, a questo punto, che domani (i seggi chiuderanno15) si possa eguagliare la partecipazione del 2015. E sarebbe davvero un risultato positivo, vista l’incognita Covid. Al momento, comunque, quello sannita è ilpiù basso (ma sostanzialmente in linea) della Campania dove la percentuale di votanti si è fermata, alla chiusura del primo giorno, al 38,92. Quanto ai singoli, come prevedibile, a trainare sono i centri in cui ...

lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - you_trend : ??? Un dato da considerare guardando le affluenze in questi #ElectionDays è che gli aventi diritto al voto alle regi… - you_trend : ?? Affluenza definitiva alle #regionali in #Puglia alle ore 12: 12,0% L'affluenza definitiva alle ore 12 per il… - paolorm2012 : RT @iltirreno: Alle 23 in Toscana per le regionali ha votato il 45,89% degli aventi diritto - Delorenzoanna1 : RT @iltirreno: Alle 23 in Toscana per le regionali ha votato il 45,89% degli aventi diritto -

