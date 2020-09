Recensione Marvel’s Avengers | Vendicatori uniti tra poligoni e poteri

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Quando Square Enix e Crystal Dynamics annunciarono di essere al lavoro su Marvel’s, i pareri dei fan dei supereroi della Casa delle Idee e dei videogiocatori che non disdegnano avventure trae storie avvincenti si divisero subito. C’era chi non vedeva l’ora di poter impersonare i propri personaggi preferiti in un’esperienza concepita a supporto continuo, con tanti contenuti aggiuntivi da rilasciare dopo il lancio da godersi soprattutto in multiplayer online con amici e conoscenti – proprio come accade in Destiny di Bungie o in Tom Clancy’s The Division di Ubisft. Chi, poi, ha esplicitato più di un dubbio proprio per la natura stessa del progetto della compagnia del Chocobo e degli stessi autori della trilogia reboot di Tomb Raider, temendo soprattutto per una narrazione non troppo incisiva, e ...