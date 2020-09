Previsioni Meteo, clamorosa ondata di FREDDO e NEVE tra Sabato 26 e Domenica 27: forte MALTEMPO in tutt’Italia (Di domenica 20 settembre 2020) Previsioni Meteo – Dall’estate tardiva all’inverno precoce nel giro di qualche ora: è ciò che succederà in Italia nei prossimi giorni, e in modo particolare in vista del prossimo weekend. Ne abbiamo già parlato a lungo su MeteoWeb, ma l’ultimo aggiornamento notturno del modello europeo ECMWF è davvero clamoroso: nella giornata di Venerdì 25 Settembre in Sicilia avremo picchi di +32/+33°C, dopo poche ore Sabato 26 arriverà la NEVE a 1.000 metri di quota sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Il MALTEMPO colpirà in modo particolarmente violento tutt’Italia, con forti temporali al Centro/Sud dove tra Domenica 27 e Lunedì 28 piomberemo a +15°C persino in ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020)– Dall’estate tardiva all’inverno precoce nel giro di qualche ora: è ciò che succederà in Italia nei prossimi giorni, e in modo particolare in vista del prossimo weekend. Ne abbiamo già parlato a lungo suWeb, ma l’ultimo aggiornamento notturno del modello europeo ECMWF è davvero clamoroso: nella giornata di Venerdì 25 Settembre in Sicilia avremo picchi di +32/+33°C, dopo poche ore26 arriverà laa 1.000 metri di quota sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Ilcolpirà in modo particolarmente violento tutt’Italia, con forti temporali al Centro/Sud dove tra27 e Lunedì 28 piomberemo a +15°C persino in ...

remeteo : #METEO: prove generali di #autunno; #venti in rinforzo e sensibile calo #termico sul finire della #settimana! Attes… - ilbassanese : Meteo: le previsioni per la prima settimana d'autunno - meteoBelSito : Previsioni meteo: probabimente piovoso - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 21/09/2020 - zazoomblog : Previsioni Meteo domani lunedì 21 settembre ALLERTA GIALLA - #Previsioni #Meteo #domani #lunedì… -