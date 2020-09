Parma-Napoli, formazioni: Gattuso sceglie Mertens e Lozano. Osimhen va in panchina (Di domenica 20 settembre 2020) Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Rino Gattuso per l’esordio in campionato contro il Parma, in trasferta allo stadio Tardini. Il tecnico ha scelto Mertens centravanti, mandando il neo acquisto costosissimo dell’estate, Osimhen, in panchina. Accanto al belga, una bella novità: Hirving Lozano titolare, insieme all’inamovibile capitano Insigne. In porta Ospina preferito a Meret. In difesa ci sono Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj che vince il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo Zielinski, Demme come regista e Fabian Ruiz. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne Parma ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Ilha ufficializzato la formazione scelta da Rinoper l’esordio in campionato contro il, in trasferta allo stadio Tardini. Il tecnico ha sceltocentravanti, mandando il neo acquisto costosissimo dell’estate,, in. Accanto al belga, una bella novità: Hirvingtitolare, insieme all’inamovibile capitano Insigne. In porta Ospina preferito a Meret. In difesa ci sono Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj che vince il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo Zielinski, Demme come regista e Fabian Ruiz.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz;, Insigne...

