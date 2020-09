MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: risultati e classifica tempi warm-up, Alex Marquez davanti (Di domenica 20 settembre 2020) Alex Marquez si prende il giro più veloce nel warm-up del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. A Misano è il pilota spagnolo, fratello del campione del mondo, a prendersi la scena nella mattinata domenicale fermando il cronometro sull’1:32.402 nella simulazione del passo gara. Dietro la Honda si piazzano le Yamaha con Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli distaccati di una manciata di millesimi. Fuori dalla top-10 con il dodicesimo tempo Valentino Rossi. classifica tempi – warm-up GP Emilia Romagna A. Marquez 1:32.402 Vinales +0.010 Quartararo +0.077 Morbidelli +0.099 Nakagami +0.226 A. Espargaro +0.284 Mir +0.423 P. Espargaro ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)si prende il giro più veloce nel-up del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini. A Misano è il pilota spagnolo, fratello del campione del mondo, a prendersi la scena nella mattinata domenicale fermando il cronometro sull’1:32.402 nella simulazione del passo gara. Dietro la Honda si piazzano le Yamaha con Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli distaccati di una manciata di millesimi. Fuori dalla top-10 con il dodicesimo tempo Valentino Rossi.-up GPA.1:32.402 Vinales +0.010 Quartararo +0.077 Morbidelli +0.099 Nakagami +0.226 A. Espargaro +0.284 Mir +0.423 P. Espargaro ...

