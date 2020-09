"Mi scuso con i lettori, ma è una cosa da balordi": Vittorio Feltri, l'amara verità sul referendum grillino (Di domenica 20 settembre 2020) Le votazioni di oggi e lunedì sono talmente balorde che hanno fatto rimbambire anche me. Ieri nel mio fondo ho scritto, causa un lapsus, che il Senato andrebbe abolito poiché è la fotocopia di Palazzo Madama, mentre avrei dovuto scrivere fotocopia di Montecitorio. Mi scuso con i lettori pur reclamando una attenuante: questo assurdo referendum fa perdere la testa. Coloro che sono favorevoli al sì hanno torto, ma coloro che sono favorevoli al no non hanno ragione. Ridurre il numero dei parlamentari può piacere ai nemici della casta, tuttavia dispiace a chi, politico, rischia di perdere il seggio in Parlamento che comporta una discreta retribuzione. Alla gente normale, invece, che vive del proprio duro lavoro, non importa nulla se l'onorevole tal dei tali dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Le votazioni di oggi e lunedì sono talmente balorde che hanno fatto rimbambire anche me. Ieri nel mio fondo ho scritto, causa un lapsus, che il Senato andrebbe abolito poiché; la fotocopia di Palazzo Madama, mentre avrei dovuto scrivere fotocopia di Montecitorio. Micon ipur reclamando una attenuante: questo assurdofa perdere la testa. Coloro che sono favorevoli al sì hanno torto, ma coloro che sono favorevoli al no non hanno ragione. Ridurre il numero dei parlamentari può piacere ai nemici della casta, tuttavia dispiace a chi, politico, rischia di perdere il seggio in Parlamento che comporta una discreta retribuzione. Alla gente normale, invece, che vive del proprio duro lavoro, non importa nulla se l'onorevole tal dei tali dovrà ...

Eccomi al Baretto di Milano, da Vincenzo, risotto sublime, una parmigiana che accarezza non solo il palato, ma anche l'anima. Nella penombra delle luci soffuse del giardino, tra gli ospiti - solo i co ...

Da Sei bellissima fino al record di standing ovation a Sanremo 2019, quando c’è stata la rivolta del pubblico per l’esclusione di Loredana dal podio, la famose «gente» le ha sempre voluto molto bene.

A distanza di poco più di due mesi, il Bologna di Sinisa Mihajlovic torna a San Siro per la prima giornata di campionato. Dopo la ‘manita' dello scorso luglio, i rossoblù sono infatti attesi dal Milan ...

