La Profezia  di Liverani | “Non firmo per un pareggio!”

(Di domenica 20 settembre 2020) 50 Minuti di Subbuteo, fermi come solo un vecchio col cappello in una 127 al semaforo verde può stare…Un vernissage da mostra di scultura… Hysaj è come il PD, sta a sinistra e non sa il perché, il per come, e chissà quando.. avremo un piede su quella fascia… Ho scritto di te quando di te si rideva. Ho scritto di te quando era meglio tacere. “Ma l’arte è cosa sacra e seria da salvar” Vai Chucky…. Dal suo ingresso al goal è passato giusto il tempo del ripasso degli highlights del primo tempo… Insomma, è bastato farsi vedere dalle parti di Sepe…e la partita è cambiata! 4-2-3-1? 4-4-2? 4-4-1…Organizzatevi, facitece sape’ ma non fate più a meno di Oshimen! Dries e Lorenzo, la vecchia guardia, l’umiltà di rientrare e difendere per sostenere le ...