Highlights e gol Sassuolo-Cagliari 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 20 settembre 2020) Glie le azioni salienti di1-1, match della seconda giornata di. Ritmi bassi nel corso del primo tempo con le due squadre mai veramente pericolose nel corso dei 45′. Nella ripresa c’è subito una chance per i neroverdi: Caputo resiste ad una carica in area ma al momento del tiro viene murato da Cragno. Al 76′ c’è il vantaggio sardo: Joao Pedro crossa al centro per Simeone che di testa in tuffo non lascia scampo a Consigli. Subito dopo l’occasione per i neroverdi ma Caputo è fermato ancora una volta da Cragno. L’estremo difensore però non può nulla nel finale: e la rete del pareggio è siglata da Bourabia. LE PAGELLE