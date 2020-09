GF Vip, Fausto Leali ci ricasca: “Perchè è nero non glielo facciamo l’applauso?”. Corretto dai gieffini, replica: “Ma dai, smettila: nero è un colore, negro è una razza” – Video (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali Fausto Leali non ce la fa. Non è passata neanche una settimana dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip e il cantante è già al secondo scivolone. Se a meno di 24 ore dall’ingresso aveva speso parole positive nei confronti di Mussolini, stavolta le parole incriminate sono state espresse nei confronti di Enock e del colore della sua pelle. Il tutto è nato da un banale discorso su chi aveva lavato i piatti all’interno della casa negli ultimi giorni ed era stato premiato con un applauso; quando è partito l’applauso per Enock, Fausto Leali ha dovuto aggiungere qualche parola di troppo: “perché è negro non glielo facciamo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 20 settembre 2020)non ce la fa. Non è passata neanche una settimana dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip e il cantante è già al secondo scivolone. Se a meno di 24 ore dall’ingresso aveva speso parole positive nei confronti di Mussolini, stavolta le parole incriminate sono state espresse nei confronti di Enock e deldella sua pelle. Il tutto è nato da un banale discorso su chi aveva lavato i piatti all’interno della casa negli ultimi giorni ed era stato premiato con un applauso; quando è partito l’applauso per Enock,ha dovuto aggiungere qualche parola di troppo: “perché ènon...

