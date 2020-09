Focolaio in un centro medico: paura Covid a Miano (Di domenica 20 settembre 2020) Coronavirus, positiva una bambina: è ricoverata in ospedale 20 settembre 2020 Lo screening sui dipendenti di un centro medico riabiltativo di Miano ha lasciato pochi dubbi, la metà degli operatori, ... Leggi su napolitoday (Di domenica 20 settembre 2020) Coronavirus, positiva una bambina: è ricoverata in ospedale 20 settembre 2020 Lo screening sui dipendenti di unriabiltativo diha lasciato pochi dubbi, la metà degli operatori, ...

kategullo75 : RT @autocostruttore: Coronavirus, a Genova nuovo cluster di contagio in un centro di accoglienza per migranti. Dei 46 nuovi positivi in pr… - manu_etoile : RT @autocostruttore: Coronavirus, a Genova nuovo cluster di contagio in un centro di accoglienza per migranti. Dei 46 nuovi positivi in pr… - autocostruttore : Coronavirus, a Genova nuovo cluster di contagio in un centro di accoglienza per migranti. Dei 46 nuovi positivi in… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +22 Ieri 149 oggi 171 Salgono i tamponi e positivi con un +17 ricoveri e +3… - infoitinterno : Covid, nuovo focolaio in un centro migranti -