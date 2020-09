Basket, Milano vince la Supercoppa. Bologna sconfitto in finale (Di domenica 20 settembre 2020) Olimpia Milano vince la Supercoppa di Basket 2020. In finale sconfitto il Bologna per 75-68. Bologna – L’Olimpia Milano vince la Supercoppa di Basket 2020. Cammino perfetto per la squadra allenata da Ettore Messina che in finale è andata a superare Bologna con il punteggio di 75-68 conquistando il suo quarto trofeo della storia in questa competizione. Un percorso netto per i lombardi che hanno alzato la prima coppa di una stagione molto particolare vista l’emergenza coronavirus. Ora la testa è rivolta al campionato dove si dovrà cercare di conquistare risultati importanti. Il racconto della sfida Una ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Olimpialadi2020. Inilper 75-68.– L’Olimpialadi2020. Cammino perfetto per la squadra allenata da Ettore Messina che inè andata a superarecon il punteggio di 75-68 conquistando il suo quarto trofeo della storia in questa competizione. Un percorso netto per i lombardi che hanno alzato la prima coppa di una stagione molto particolare vista l’emergenza coronavirus. Ora la testa è rivolta al campionato dove si dovrà cercare di conquistare risultati importanti. Il racconto della sfida Una ...

