Trapani nel caos, parla Evacuo: “Situazione imbarazzante e mortificante, non possiamo allenarci in sicurezza. Società non in grado…” (Di sabato 19 settembre 2020) Il Trapani è in un vero e proprio momento di caos.Problemi societari e organizzativi stanno caratterizzando l'inizio di stagione del club siciliano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia del passaggio della società in mano all'imprenditore Gianluca Pellino. Nonostante la possibilità di ripartire con il campionato di Serie C ormai alle porte (il 27 settembre la prima giornata), i problemi in casa Trapani continuano a permanere. Ad una settimana dalla prima gara ufficiale di campionato, la compagine siciliana non ha ancora effettuato neanche un allenamento, a causa anche dei ritardi che hanno riguardato il protocollo sanitario da seguire per la prevenzione del contagio da coronavirus. A tal proposito, sono arrivate le dichiarazioni del capitano dei granata Felice Evacuo in merito alla ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Ilè in un vero e proprio momento di.Problemi societari e organizzativi stanno caratterizzando l'inizio di stagione del club siciliano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia del passaggio della società in mano all'imprenditore Gianluca Pellino. Nonostante la possibilità di ripartire con il campionato di Serie C ormai alle porte (il 27 settembre la prima giornata), i problemi in casacontinuano a permanere. Ad una settimana dalla prima gara ufficiale di campionato, la compagine siciliana non ha ancora effettuato neanche un allenamento, a causa anche dei ritardi che hanno riguardato il protocollo sanitario da seguire per la prevenzione del contagio da coronavirus. A tal proposito, sono arrivate le dichiarazioni del capitano dei granata Felicein merito alla ...

Mediagol : #Trapani nel caos, parla #Evacuo: “Situazione imbarazzante e mortificante, non possiamo allenarci in sicurezza. Soc… - WiAnselmo : #Trapani nel caos, parla Evacuo: 'Situazione imabarazzante e mortificante, non possiamo allenarci in sicurezza. Soc… - Mediagol : #Trapani nel caos, parla Evacuo: 'Situazione imabarazzante e mortificante, non possiamo allenarci in sicurezza. Soc… - Mauro64870 : Trapanesissimi delinquenti, che bisogna buttare in galera (ci sono pure per i minorenni). Buttateli in un isola des… - mitsouko1 : RT @iezed: Alla tenera età di 80 anni, viene considerata vittima del covid. -