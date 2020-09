Stati Uniti in lutto, morta Ruth Bader Ginsburg. Bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca (Di sabato 19 settembre 2020) È morta ad ottantasette anni Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema considerata una vera e propria icona nella lotta per i diritti delle donne. Gli Stati Uniti piangono la scomparsa di Ruth Bader Ginsburg, morta all’età di ottantasette anni. Era giudice della Corte Suprema, apprezzata da tutto il panorama politico statunitense e dall’opinione pubblica. morta Ruth Bader Ginsburg La Giudice Ginsburg è morta a causa di un cancro al pancreas. Era malata da tempo e in diverse occasioni si era reso necessario il ricovero in ospedale. Da Trump a Biden, le reazioni della ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Èad ottantasette anni, giudice della Corte Suprema considerata una vera e propria icona nella lotta per i diritti delle donne. Glipiangono la scomparsa diall’età di ottantasette anni. Era giudice della Corte Suprema, apprezzata da tutto il panorama politico statunitense e dall’opinione pubblica.La Giudicea causa di un cancro al pancreas. Era malata da tempo e in diverse occasioni si era reso necessario il ricovero in ospedale. Da Trump a Biden, le reazioni della ...

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: "Per la sicurezza nazionale" la Repubblica Slovenia pronta a limitare gli ingressi dai Paesi vicini

LUBIANA La Slovenia corre ai ripari. Il governo non intende perdere tempo e, a fronte dell’aumento del numero di contagi giornalieri da Covid-19, vara norme restrittive per cercare di arginare la pand ...

Il difensore Gaston Vega è un nuovo giocatore del Modica calcio

Chiusura di mercato con un altro colpo “albi celeste” per il Modica Calcio di Orazio Trombatore. Il lavoro in sinergia della dirigenza con la supervisione del direttore dell’area tecnica Pippo Macrì h ...

Trump cancella WeChat e TikTok dagli app Store americani

Dal 20 settembre sarà impossibile scaricarle su smartphone: “Così i cinesi ci spiano”. Ma la mossa del presidente potrebbe danneggiare anche le aziende Usa, in primis Apple e Google Dopo molte minacce ...

