Stadi, la decisione del Governo: riapertura fino a mille spettatori in tutta Italia (Di sabato 19 settembre 2020) Con l'inizio del nuovo campionato di calcio di Serie A, torna d'attualità il tema della parziale riapertura degli Stadi dopo l'emergenza Coronavirus. Nel pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre 2020, il Governo ha comunicato che fino al 7 ottobre gli Stadi saranno riaperti in tutta Italia fino a mille spettatori. La decisione è arrivata al termine di un incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

