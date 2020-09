Perché fino a lunedì i politici non potranno parlare (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Microfoni spenti, oggi, per il silenzio elettorale che precede l'election day di domani e lunedì. O, almeno, questo prevede la legge. Non è raro, infatti, che un esponente politico o l'atro violi la norma, per distrazione o per sfruttare le ore immediatamente precedenti il voto, quelle in cui l'elettore dovrebbe maturare la sua decisione. La norma del 1951 La norma sul silenzio elettorale risale al 1951 e ha subito, nel corso degli anni, diverse rivisitazioni. La regola di fondo, tuttavia, rimane sempre la stessa ed è stabilita dall'articolo 9 della legge 202/1956: nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Microfoni spenti, oggi, per il silenzio elettorale che precede l'election day di domani e lunedì. O, almeno, questo prevede la legge. Non è raro, infatti, che un esponente politico o l'atro violi la norma, per distrazione o per sfruttare le ore immediatamente precedenti il voto, quelle in cui l'elettore dovrebbe maturare la sua decisione. La norma del 1951 La norma sul silenzio elettorale risale al 1951 e ha subito, nel corso degli anni, diverse rivisitazioni. La regola di fondo, tuttavia, rimane sempre la stessa ed è stabilita dall'articolo 9 della legge 202/1956: nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. ...

