Per investire sul Sud serve una politica mirata. Non lasciamo che a decidere siano le banche (Di sabato 19 settembre 2020) Esiste un problema Mezzogiorno ma è quasi scomparso dall’agenda del governo. Dopo i proclami relativi alla creazione di un Banca del sud (ricordate il programma elettorale del M5S?) come punto di partenza di una politica economica per il Mezzogiorno basata sulla finanza pubblica – confusi probabilmente dal fatto che il divario Nord-Sud tenda a ridursi per effetto della pandemia – non se ne parla più. Anche dopo la pioggia di soldi stanziati (ma non ancora erogati) dall’Europa per l’Italia. Avete sentito da parte del governo, anche durante questa ultima campagna elettorale, qualche riferimento alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno? Anzi quando se ne parla oggi, in alcuni ambienti del Centro-Nord, si prova addirittura fastidio. Un fastidio derivante dal fatto che quel tanto di risorse di cui il Paese può disporre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Esiste un problema Mezzogiorno ma è quasi scomparso dall’agenda del governo. Dopo i proclami relativi alla creazione di un Banca del sud (ricordate il programma elettorale del M5S?) come punto di partenza di unaeconomica per il Mezzogiorno basata sulla finanza pubblica – confusi probabilmente dal fatto che il divario Nord-Sud tenda a ridursi per effetto della pandemia – non se ne parla più. Anche dopo la pioggia di soldi stanziati (ma non ancora erogati) dall’Europa per l’Italia. Avete sentito da parte del governo, anche durante questa ultima campagna elettorale, qualche riferimento alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno? Anzi quando se ne parla oggi, in alcuni ambienti del Centro-Nord, si prova addirittura fastidio. Un fastidio derivante dal fatto che quel tanto di risorse di cui il Paese può disporre, ...

ivanscalfarotto : La Puglia ha bisogno di investire in servizi, in manifattura, in agricoltura. @TeresaBellanova , @meb insieme a Bri… - CatalfoNunzia : .@AntoLari1986 è la persona giusta per la #Puglia. Sa come bisogna investire per rilanciare il lavoro e garantire u… - Ettore_Rosato : Investire in infrastrutture per rilanciare l’Italia,specialmente il sud. La BEI ha confermato un finanziamento da 2… - federico_dolce : @vito_de_masi @Francalanna1 @sbonaccini @fabriziobarca favole. tante favolette per raccontarsela. e soprattutto se… - mariperte1 : Stamattina aprendo le storie di Fedez, una mamma rara.... Ho sempre donato nella dichiarazione dei redditi per le… -