Moretti: "Hanno fatto bene le alunne. L'avrei fatto anche io" (Di sabato 19 settembre 2020) «Credo sia sempre bene non strumentalizzare le vicende prima di averle approfondite». Così Alessandra Moretti, eurodeputata Pd, commenta a «Il Tempo» il «minigonnagate». Esordio equilibrato, onorevole. «Guardi, io penso che le donne e le ragazze più giovani debbano essere libere di esprimere la loro identità, che si manifesta anche nel modo in cui ciascuno decide di vestirsi. Ciò detto, però, nei luoghi che rappresentano le istituzioni occorre mantenere anche nell'abbigliamento un certo decoro. A scuola, come in un Tribunale, in un ospedale. Dunque non si va a scuola con la pancia di fuori, o per i maschi con i bermuda corti o le ciabatte». Quindi quanto affermato dalla vicepreside non è un tabù? ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) «Credo sia semprenon strumentalizzare le vicende prima di averle approfondite». Così Alessandra, eurodeputata Pd, commenta a «Il Tempo» il «minigonnagate». Esordio equilibrato, onorevole. «Guardi, io penso che le donne e le ragazze più giovani debbano essere libere di esprimere la loro identità, che si manifestanel modo in cui ciascuno decide di vestirsi. Ciò detto, però, nei luoghi che rappresentano le istituzioni occorre mantenerenell'abbigliamento un certo decoro. A scuola, come in un Tribunale, in un ospedale. Dunque non si va a scuola con la pancia di fuori, o per i maschi con i bermuda corti o le ciabatte». Quindi quanto affermato dalla vicepreside non è un tabù? ...

