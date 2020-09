Life is Strange 2: Episodio 1, ora potete giocarlo gratis (Di sabato 19 settembre 2020) ;/p> miptheme dropcap style=”normal” color=”#399″ background=””S/miptheme dropcapquare Enix ha annunciato tramite comunicato stampa che Life is Strange 2: Episodio 1 è ora disponibile per il download gratis permanentemente e per tutti i giocatori;/p> ;/p> Life is Strange 2 è sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo uscito originariamente nel lontano 2015. Un secondo capitolo non così tanto apprezzato, oseremmo dire, specialmente nelle sue fasi finali. Una storia che narra di ragazzini scritta da adulti, con personaggi non coerenti e una narrazione eccessiva sin dalle prime fasi di gioco. Ha comunque un valore intrinseco elevato e merita quantomeno una prova. Se a maggio Square Enix, tramite un accordo con ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 settembre 2020) ;/p> miptheme dropcap style=”normal” color=”#399″ background=””S/miptheme dropcapquare Enix ha annunciato tramite comunicato stampa cheis2:1 è ora disponibile per il downloadpermanentemente e per tutti i giocatori;/p> ;/p>is2 è sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo uscito originariamente nel lontano 2015. Un secondo capitolo non così tanto apprezzato, oseremmo dire, specialmente nelle sue fasi finali. Una storia che narra di ragazzini scritta da adulti, con personaggi non coerenti e una narrazione eccessiva sin dalle prime fasi di gioco. Ha comunque un valore intrinseco elevato e merita quantomeno una prova. Se a maggio Square Enix, tramite un accordo con ...

Square Enix ha annunciato tramite comunicato stampa che Life is Strange 2: Episodio 1 è ora disponibile per il download gratis permanentemente e per tutti i giocatori Life is Strange 2 è sequel dell’a ...

