La confessione hot della contessa de Blanck | “Non ho l’intimo | mai usato”

(Di sabato 19 settembre 2020) Patrizia sta ancora riflettendo su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 e non solo. Si chiede che effetto abbiano avuto le immagini mostrate in tv sul suo nudo integrale! Ladeè preoccupata che sua figlia Giada, possa aver reagito in modo negativo, non avendo la sua stessa ironia. E oggi ne discute con i suoi compagni di viaggio. Pensa ancora a quello che si è visto e si interroga su quello che è successo fuori. Ma spiega anche che potrebbe comunque succedere perchè lei non indossa mai l’intimo! Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta tutti gli altri inquilini. “Quindi anche adesso tu non hai l’intimo” le chiede Stefania Orlando. E lasenza troppi giri di parole spiega che non indossa nè le mutande nè il ...