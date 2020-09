Internazionali di tennis, Djokovic in semifinale (Di sabato 19 settembre 2020) Novak Djokovic si qualifica per le semifinali degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso sulla terra battuta del Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set, 6-3 4-6 6-3, il qualificato tedesco Dominik Koepfer, numero 97 Atp: domani il serbo affrontera' il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato l'ultimo azzurro in gara, Matteo Berrettini. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) Novaksi qualifica per le semifinali deglid'Italia di, in corso sulla terra battuta del Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set, 6-3 4-6 6-3, il qualificato tedesco Dominik Koepfer, numero 97 Atp: domani il serbo affrontera' il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato l'ultimo azzurro in gara, Matteo Berrettini.

