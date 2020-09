Il cancro al colon fa sempre meno paura: coppia di anticorpi combatte le metastasi (Di sabato 19 settembre 2020) Una coppia di anticorpi monoclonali è in grado di raddoppiare la sopravvivenza dei malati più gravi di cancro al colon-retto, anche nel caso non rispondano più alle cure. La speranza arriva da uno studio di fase II su 77 pazienti: la combinazione di cetuximab, farmaco intelligente a bersaglio molecolare, e di avelumab, immunoterapico, aumenta da 8 a 13 mesi la sopravvivenza in pazienti con tumore colorettale metastatico in fase avanzata, con un controllo globale della malattia nel 65% dei casi. Nei pazienti senza mutazioni dei geni della famiglia Ras, valutate con biopsia liquida, la sopravvivenza è raddoppiata da 8 a 16 mesi e il controllo di malattia è stato raggiunto nel 73% dei casi. Il trial ‘Cave mCrc’, a singolo braccio di trattamento, è stato condotto ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Unadimonoclonali è in grado di raddoppiare la sopravvivenza dei malati più gravi dial-retto, anche nel caso non rispondano più alle cure. La speranza arriva da uno studio di fase II su 77 pazienti: la combinazione di cetuximab, farmaco intelligente a bersaglio molecolare, e di avelumab, immunoterapico, aumenta da 8 a 13 mesi la sopravvivenza in pazienti con tumore colorettale metastatico in fase avanzata, con un controllo globale della malattia nel 65% dei casi. Nei pazienti senza mutazioni dei geni della famiglia Ras, valutate con biopsia liquida, la sopravvivenza è raddoppiata da 8 a 16 mesi e il controllo di malattia è stato raggiunto nel 73% dei casi. Il trial ‘Cave mCrc’, a singolo braccio di trattamento, è stato condotto ...

