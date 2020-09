Bale ritrova il Tottenham | da Henry a Drogba | quanti ritorni in Premier League

(Di sabato 19 settembre 2020) Garethè tornato al7 anni dopo la sua ultima partita. Nel mezzo c'è stata la parentesi piena di titoli con il Real Madrid, ma i rapporti nelle ultime stagioni si erano incrinati sempre di più. Il gallese non rientrava più nei piani di Zinedine Zidane e finalmente Mourinho ha messo le mani su un giocatore che inseguiva da anni.INcaption id="attachment 1024185" align="alignnone" width="300"(Twitter)/captionIl ritorno aldel gallese è una storia già vista in passato in. Uno dei più clamorosi ...

Doppio super colpo per il Tottenham di Mourinho. Gli ‘Spurs’ hanno annunciato ufficialmente il ritorno di Gareth Bale e l’acquisto di Reguilon. Entrambi arrivano dal Real Madrid, il gallese sette anni ...Gareth Bale torna a Londra, a casa sua, indossando nuovamente la maglia che l’ha reso celebre nel mondo: per il passaggio del gallese al Tottenham, infatti, è questione di ore, con José Mourinho che r ...TOTTENHAM BALE – Il gallese non fa più parte del progetto del Real Madrid da molto tempo. Tra gli scontenti, James Rodriguez è partito in direzione Liverpool, sponda Everton, dove ha ritrovato Carlo A ...