Virus | disputa sulla febbre | per voi si deve misurare a scuola o a casa?

Ultime Notizie dalla rete : Virus disputa

Formiche.net

Il medico di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, è emerso parecchio nei mesi della pandemia e in seguito per le sue uscite pubbliche sul Covid. Dopo aver detto che il virus era clinicamente morto, B ..."Potranno verificarsi, di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle nostre classi" ma "non vanno creati allarmismi". Perché "non esiste il rischio zero ...Si tinge di giallo la disputa della partita di Nations League tra Repubblica Ceca e Scozia in programma lunedì. Dopo la vittoria 3-1 contro la Slovacchia, la Federcalcio ceca aveva annunciato il rinvi ...