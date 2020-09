TN - Petagna, mai così in forma: in vacanza con un preparatore e -10kg da gennaio (Di venerdì 18 settembre 2020) "Il problema di Petagna è che è 10kg in sovrappeso, è grasso", hanno fatto rumore le parole dell'ex allenatore Corrado Orrico, a Sky nella trasmissione di punta sul calciomercato, anche perché la realtà ... Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) "Il problema diè che èin sovrappeso, è grasso", hanno fatto rumore le parole dell'ex allenatore Corrado Orrico, a Sky nella trasmissione di punta sul calciomercato, anche perché la realtà ...

kape78 : RT @tuttonapoli: TN - Petagna, mai così in forma: in vacanza con un preparatore e -10kg da gennaio - tuttonapoli : TN - Petagna, mai così in forma: in vacanza con un preparatore e -10kg da gennaio - Lycia_S : RT @sscalcionapoli1: Orrico a Sky: 'Petagna è in sovrappeso di 10kg, per questo non ha mai giocato bene!' #ForzaNapoliSempre - Wes10Sneijder1 : RT @marifcinter: Orrico: “Può fare bene Petagna a Napoli? Il vero problema di Petagna è che è 10 chili in sovrappeso” Ugolini: “Ma no, da q… - sscalcionapoli1 : Orrico a Sky: 'Petagna è in sovrappeso di 10kg, per questo non ha mai giocato bene!' #ForzaNapoliSempre -