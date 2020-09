Spezia, Meluso: «Dobbiamo sfoltire la rosa. Farias e Deiola in via di definizione» (Di venerdì 18 settembre 2020) Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato durante la conferenza stampa di tre nuovi acquisti bianconeri Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Zoet, Dell’Orco e Sala. Le sue parole riportate da cittàdellaSpezia.it. «Cercheremo di fare il prima possibile per completare la rosa, prendendo tutto il tempo necessario anche se non dovrebbe mancare tantissimo. Più che altro siamo indietro con le presentazioni visto che ci sono qui giocatori che sono arrivati da qualche giorno. Stiamo completando gli acquisti di Farias e Deiola, mentre altre trattative sono in itinere, ma non ne posso parlare perché preferisco non fare accenni». CESSIONI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato durante la conferenza stampa di tre nuovi acquisti bianconeri Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Zoet, Dell’Orco e Sala. Le sue parole riportate da cittàdella.it. «Cercheremo di fare il prima possibile per completare la, prendendo tutto il tempo necessario anche se non dovrebbe mancare tantissimo. Più che altro siamo indietro con le presentazioni visto che ci sono qui giocatori che sono arrivati da qualche giorno. Stiamo completando gli acquisti di, mentre altre trattative sono in itinere, ma non ne posso parlare perché preferisco non fare accenni». CESSIONI ...

