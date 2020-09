Scossa di terremoto in Calabria: trema la costa sudorientale (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelle prime ore del cuore della notte una Scossa di terremoto ha colpito il Sud Italia: trema la costa sudorientale della Calabria. Altra Scossa di terremoto in Italia. Nell’ultimo periodo l’attività sismica si concentra prevalentemente nel Sud Italia. Le regioni più colpite sono la Sicilia e la Calabria. Tutte scosse che non rientrano in quelle … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelle prime ore del cuore della notte unadiha colpito il Sud Italia:ladella. Altradiin Italia. Nell’ultimo periodo l’attività sismica si concentra prevalentemente nel Sud Italia. Le regioni più colpite sono la Sicilia e la. Tutte scosse che non rientrano in quelle … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

LaCnews24 : Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.4 al largo di Reggio #calabrianotizie #newscalabria - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, #scossa di magnitudo 3.4 davanti alla costa della #calabria - ilmessaggeroit : #terremoto, #scossa di magnitudo 3.4 davanti alla costa della #calabria - Valter14032653 : RT @brenalpha: Il delirio non si può spiegare. Prima o poi irrompe nella vita di tutti... E forse, davvero povera è la vita che non fu mai… - siracusa2000 : Scossa di terremoto a Sant’Alfio, sul versante orientale del Parco dell’Etna. Il sisma alle 6.45… -