Roma, pillola dimagrante per il post parto: neo mamma finisce paralizzata, condanna per il medico

Aveva prescritto pillole per dimagrire a base di fenilpropanolamina, farmaco psicoattivo della classe delle amfetamine e con proprietà anoressizzanti, ad una neo mamma che però è finita paralizzata. Oggi è arrivata la condanna per un medico di Roma ad un anno di carcere. La vicenda Il calvario della donna, una ex Manager, inizia sei anni fa. Dopo il parto di due gemelle la neo mamma, che allora aveva 48 anni, non riesce a perdere peso e allora si rivolge, come riporta Il Corriere della Sera, al dottore che le prescrive una dieta dimagrante. Ma qualcosa non va per il verso giusto. La Procura ha stabilito oggi che la pillola incriminata può essere sì prescritta ma solo per scopi terapeutici ...

Da sei anni Catia Parenza, mamma di due gemelli ed ex manager di Luiss Enlabs, vive semiparalizzata in un letto affetta da un’apatia celebrale dopo aver preso una sola pillola per dimagrire a ...

