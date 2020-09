Rennes-Monaco (sabato, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 18 settembre 2020) Quarto turno di Ligue 1 e nel posticipo di questo sabato sera il Monaco di Kovac va a far visita all’ambiziosissimo Rennes. E’ stata una vittoria di prepotenza quella dei rossoneri in casa del Nimes. In vantaggio per ben due volte e raggiunti dai locali, la squadra di Stephane ha saputo riprendersi la partita e chiuderla nel … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 18 settembre 2020) Quarto turno di Ligue 1 e nel posticipo di questosera ildi Kovac va a far visita all’ambiziosissimo. E’ stata una vittoria di prepotenza quella dei rossoneri in casa del Nimes. In vantaggio per ben due volte e raggiunti dai locali, la squadra di Stephane ha saputo riprendersi la partita e chiuderla nel … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Rennes-Monaco (sabato, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - it_samp : #Keita: tutto confermato, non è stato convocato dal #MonacoRennes - Cefalunews : Ligue 1, Rennes - Monaco: pronostico, quote e statistiche del match ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rennes Monaco Rennes-Monaco, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni Il Veggente I risultati in Ligue 1 - Pari per il Lione, vola invece il Lens

Era partito benissimo il Lione di Rudi Garcia, sorpresa della scorsa Champions, capace di eliminare la Juventus e il Manchester City dalla competizione. Dopo il successo iniziale nella nuova Ligue 1, ...

Calcio in tv oggi e stasera: Inter-Pisa, dove vederla. Verona-Roma in tv

Sabato 19 settembre, le partite di calcio in tv. La Serie A riapre i battenti con i due anticipi della prima giornata del campionato di Serie A in programma, ovvero Fiorentina-Torino e Verona-Roma. Sc ...

Sampdoria, Keita arrivato a Genova in elicottero

L'attaccante è pronto a diventare un nuovo giocatore blucerchiato, non era stato convocato dal Monaco per la sfida con il Rennes Keita Baldè è sbarcato a Genova. L'attaccante senegalese è pronto a leg ...

Era partito benissimo il Lione di Rudi Garcia, sorpresa della scorsa Champions, capace di eliminare la Juventus e il Manchester City dalla competizione. Dopo il successo iniziale nella nuova Ligue 1, ...Sabato 19 settembre, le partite di calcio in tv. La Serie A riapre i battenti con i due anticipi della prima giornata del campionato di Serie A in programma, ovvero Fiorentina-Torino e Verona-Roma. Sc ...L'attaccante è pronto a diventare un nuovo giocatore blucerchiato, non era stato convocato dal Monaco per la sfida con il Rennes Keita Baldè è sbarcato a Genova. L'attaccante senegalese è pronto a leg ...