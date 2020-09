Palermo, la moglie di Odjer a Gazzetta: 'Non sono Wanda Nara' , (Di venerdì 18 settembre 2020) Le parole della moglie di Moses Odjer, Antonia Sardone, sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ghanese era stato al centro di un caso mediatico particolare. Lady Odjer, infatti, ... Leggi su stadionews (Di venerdì 18 settembre 2020) Le parole delladi Moses, Antonia Sardone, sulle pagine delladello Sport. Il centrocampista ghanese era stato al centro di un caso mediatico particolare. Lady, infatti, ...

ILOVEPACALCIO : «Io e mio marito siamo affascinati da #Palermo. La #SerieC è solo una motivazione in più» Lady #Odjer chiarisce tut… - ILOVEPACALCIO : La moglie di #Odjer chiarisce «Mi hanno fatto passare per Wanda Nara. Ma io amo #Palermo e la #Sicilia!» ?? - ForzaPalermoIT : «Non sono #WandaNara»: parla la moglie di #Odjer #PalermoFC #GazzettaDelloSport #Calciomercato - Mediagol : #Palermo, la moglie di Odjer chiarisce: “Non sono Wanda Nara, c’è stato solo un malinteso. Ecco la verità” - WiAnselmo : #Palermo, la moglie di Odjer chiarisce: 'Non sono Wanda Nara, c'è stato solo un malinteso. Ecco la verità' -