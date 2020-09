Monster Hunter Rise: il titolo sfrutta il RE Engine (Di venerdì 18 settembre 2020) Arriva la conferma che Monster Hunter Rise è basato sul RE Engine. Stesso Engine sfruttato in molte altri giochi Capcom di prim’ordine Le bombe dello Showcase di Sony ancora risuonano nelle orecchie della community videoludica e all’indomani dell’evento, anche Nintendo ha mostrato quello che potremo aspettarci su Switch prossimamente. Tra i vari titoli third-party annunciati nel Direct Mini di ieri c’è anche Monster Hunter Rise. Dopo settimane di voci, Capcom ha finalmente svelato il nuovo titolo dell’iconica saga in esclusiva per Switch. Ambientato in una location totalmente inedita, il gioco vede i giocatori indagare su una misteriosa minaccia e affrontare mostri nuovi e ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 settembre 2020) Arriva la conferma cheè basato sul RE. Stessoto in molte altri giochi Capcom di prim’ordine Le bombe dello Showcase di Sony ancora risuonano nelle orecchie della community videoludica e all’indomani dell’evento, anche Nintendo ha mostrato quello che potremo aspettarci su Switch prossimamente. Tra i vari titoli third-party annunciati nel Direct Mini di ieri c’è anche. Dopo settimane di voci, Capcom ha finalmente svelato il nuovodell’iconica saga in esclusiva per Switch. Ambientato in una location totalmente inedita, il gioco vede i giocatori indagare su una misteriosa minaccia e affrontare mostri nuovi e ...

