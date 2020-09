Il successo dei pontili galleggianti modulari (Di venerdì 18 settembre 2020) Nell'era della consapevolezza green e della bioedilizia, i vecchi pontili in legno o in calcestruzzo potrebbero presto risultare obsoleti. A prendere il loro posto, i più efficienti pontili galleggianti modulari, un sistema che garantisce un impatto nullo sull'ambiente in una struttura solida e all'avanguardia. A fare dei pontili galleggianti strutture dall'elevata tecnologia, sono i componenti cubici realizzati in polietilene ad alta densità di resina. Si tratta di un (...) - Comunicati / No Home Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) Nell'era della consapevolezza green e della bioedilizia, i vecchiin legno o in calcestruzzo potrebbero presto risultare obsoleti. A prendere il loro posto, i più efficienti, un sistema che garantisce un impatto nullo sull'ambiente in una struttura solida e all'avanguardia. A fare deistrutture dall'elevata tecnologia, sono i componenti cubici realizzati in polietilene ad alta densità di resina. Si tratta di un (...) - Comunicati / No Home

giornalettismo : In una delle sue ultime interviste, #RossanaRossanda ha descritto la situazione politica in Italia. Parlando dei su… - Cinziadandrea : @bioccolo @VotaSpartaco Non so dirti é successo molti anni fa e fu seguito da un bravissimo avvocato del sindacato dei giornalisti - 93427ad0e1494f6 : RT @ilmanifesto: L'articolo di Rossana Rossanda, in occasione dei cinquant'anni del primo numero della rivista il manifesto (Giugno, 1969)… - skrtmei : ieri ho sognato una data e l'ultima volta che è successo è poi stata annunciata come data del comeback dei wayv dop… - m4rik4_ : @surevenus qualche mese fa è successo anche a me, non potevo visualizzare le notifiche né mi arrivano le notifiche… -