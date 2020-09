Il pallone racconta… Caccia alla Juve (Di venerdì 18 settembre 2020) Per la rubrica “Il pallone racconta…” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta l’avvio del campionato italiano di calcio all’insegna di molte incongnite, a partire dal covid-19. mrv/red Il pallone racconta… Caccia alla Juve su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Per la rubrica “Ilracconta…” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta l’avvio del campionato italiano di calcio all’insegna di molte incongnite, a partire dal covid-19. mrv/red Ilracconta…su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Il pallone racconta… Caccia alla Juve - Notiziedi_it : Il pallone racconta… Caccia alla Juve - Italpress : Il pallone racconta… Caccia alla Juve - MCeraolo : RT @VujaBoskov: per quelli che ancora parla di 'cose buone' fatte da #mussolini, io segnala questo libro che racconta come donne non era ne… - FabioCapodiferr : RT @VujaBoskov: per quelli che ancora parla di 'cose buone' fatte da #mussolini, io segnala questo libro che racconta come donne non era ne… -

Ultime Notizie dalla rete : pallone racconta…