Gf Vip | Pierpaolo Pretelli svela su Temptation Island | ”Il primo giorno le ragazze ”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Lo conosceremo meglio durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, maha già partecipato a Uomini e Donne e. L’ex velino di Striscia la Notizia aveva sceso le scale del noto dating show di Maria De Filippi per corteggiare Teresa Langella e successivamente è approdato sull’isola delle tentazioni. Proprio mentre si confidava con i suoi nuovi coinquilini, ha voluto rivelare qualche aneddoto riguardante. Ma vediamo meglio cosa ha raccontato. “è strano”:a ruota libera suDurante una chiacchierata con i suoi coinquilini,...

giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Quando Valeria Marini...' #Petrelli spettegola al #GFvip5 Cosa racconta l'ex velino su #TemptationIsland - tempoweb : 'Quando Valeria Marini...' #Petrelli spettegola al #GFvip5 Cosa racconta l'ex velino su #TemptationIsland… - Bibi92126222 : @GrandeFratello Fatemi passare 3 giorni nella casa con la contessa e Pierpaolo... Voglio essere vip per un giornooooo! vippppppprego!!!!!!!! - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli parlano dei loro ex compagni Stefano Sala e Ariadna Romero e rivelano… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e il bagno hot con Pierpaolo Petrelli: 'Ti accarezza, sale e scende', Video -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pierpaolo

Lo conosceremo meglio durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, ma Pierpaolo Pretelli ha già partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. L’ex velino di Striscia la Notizia aveva sceso le s ...Dopo le prime vicissitudini non proprio felici, Tommaso Zorzi ha palesato un nuovo problema all'interno della Casa del Gf Vip 5 ...Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. In totale sono 21 vip, ma 20 concorrenti che giocano al Gf Vip visto che Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria partecipano come unico concorrente. Ed è già ...