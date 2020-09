“Faccio l’amante perché voglio sempre…”: le confessioni delle donne, terze incomode (Di venerdì 18 settembre 2020) Alcune donne decidono di infilarsi in relazioni ‘a 3’ nelle quali il loro uomo ha già una fidanzata o, peggio, una moglie. Prima di giudicarle a priori, le loro confessioni spiegano com’è essere “l’altra” e quali sono i motivi che le spingono a continuare. Essere l’amante di un uomo sposato non è una condizione semplice. Ovviamente le donne che accettano di essere “l’altra” non possono lamentarsene, visto che è una loro decisione. Ciò non toglie che i sentimenti in ballo siano molto più complessi: gelosia, tristezza e rimorso sono i più comuni. Parlando anonimamente sul sito internet di condivisione Whisper (letteralmente, “sussurro”), alcune donne hanno raccontato le loro passioni e i ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) Alcunedecidono di infilarsi in relazioni ‘a 3’ nelle quali il loro uomo ha già una fidanzata o, peggio, una moglie. Prima di giudicarle a priori, le lorospiegano com’è essere “l’altra” e quali sono i motivi che le spingono a continuare. Essere l’amante di un uomo sposato non è una condizione semplice. Ovviamente leche accettano di essere “l’altra” non possono lamentarsene, visto che è una loro decisione. Ciò non toglie che i sentimenti in ballo siano molto più complessi: gelosia, tristezza e rimorso sono i più comuni. Parlando anonimamente sul sito internet di condivisione Whisper (letteralmente, “sussurro”), alcunehanno raccontato le loro passioni e i ...

Svagaia : @ViolaXenia dipende, io sarei stressato se avessi un'amante, già faccio fatica ad accontentare una donna, figuriamo… - L_Amante_ : Ma poi dite che il cane è pericoloso E VI AVVICINATE? Ma allora vi voglio veder fuggire a gambe levate temendo per… - shark_giuseppe : @a_meluzzi L'infermità mentale è una bella scusa per giustificare tutto! ?? Da garantista e amante dell'ordine, facc… - itsbeetlesful : io, non particolarmente amante dell’indie, non ho ascoltato canzoni di questo genere per superare le mie rotture ma… - mam0rusart : @KarakuriB Amo quella statua ma ti faccio una mini correzione: Quello è Antonio, l'amante dell'imperatore Adriano e… -

Ultime Notizie dalla rete : “Faccio l’amante Musica nei videogiochi e plagi, volume I Retrogaming History