Carolyn Smith, poco fa la brutta notizia in diretta Tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Ballando con le stelle, Carolyn Smith a Storie Italiane: "Devo continuare le cure per il cancro". La brutta notizia è arrivata poco fa durante la trasmissione in diretta tv, Carolyn Smith non è guarita e deve continuare la sua battaglia più difficile che va avanti ormai da diversi anni. Si è chiusa con la lunga intervista di Carolyn Smith la puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 18 settembre 2020. La padrona di casa Eleonora Daniele ha infatti ospitato la storica presidente della giuria di Ballando con le stelle, che ha confessato: Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare a fare la terapia ogni tre settimane

