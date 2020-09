Adesso l'assassino di don Roberto ritratta: "Non sono stato io a uccidere il prete" (Di venerdì 18 settembre 2020) Tiziana Paolocci Il tunisino Ridha Mahmoud cambia versione. Per il Gip è capace di intendere «Non sono stato io a uccidere don Roberto, sono state altre persone». Ha ritrattato e cambiato versione Radhi Mahmoudi, il tunisino 53enne irregolare in Italia, che martedì alle 7 ha massacrato a coltellate il «sacerdote degli ultimi», amato e conosciuto a Como per essere il benefattore dei poveri. L'assassino, secondo il Gip Laura De Gregorio che ha convalidando l'arresto per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, è imputabile, cioè capace di intendere e può essere sottoposto a processo. Mercoledì, nel corso dell'interrogatorio nel carcere del Basone, dove si trova in isolamento, aveva ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Tiziana Paolocci Il tunisino Ridha Mahmoud cambia versione. Per il Gip è capace di intendere «Nonio adonstate altre persone». Hato e cambiato versione Radhi Mahmoudi, il tunisino 53enne irregolare in Italia, che martedì alle 7 ha massacrato a coltellate il «sacerdote degli ultimi», amato e conosciuto a Como per essere il benefattore dei poveri. L', secondo il Gip Laura De Gregorio che ha convalidando l'arresto per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, è imputabile, cioè capace di intendere e può essere sottoposto a processo. Mercoledì, nel corso dell'interrogatorio nel carcere del Basone, dove si trova in isolamento, aveva ...

Adesso l'assassino di don Roberto ritratta: "Non sono stato io a uccidere il prete" ilGiornale.it

