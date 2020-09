Troppi selfie per Salvini e problemi alla spalla: il leghista rimprovera i suoi sostenitori (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono novità a dir poco curiose a proposito dello stato di salute di Matteo Salvini. Il leader della Lega, come tutti sanno, ama fare selfie con coloro che lo seguono durante i comizi, ma evidentemente a lungo andare determinati gesti possono portare a qualche acciacco. Capita così che durante un recente evento nei pressi di Bergamo, l’ex Ministro dell’Interno appaia meno pimpante del solito, soprattutto al momento dell’incontro ravvicinato con coloro che sostengono con forza le sue idee. Numero eccessivo di selfie per Salvini La questione è stata analizzata di recente dal Corriere della Sera, che ha svelato il mistero relativo ad una gestualità meno plateale, di recente, da parte dello stesso Salvini, con tanto di richiamo ai propri ... Leggi su bufale (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono novità a dir poco curiose a proposito dello stato di salute di Matteo. Il leader della Lega, come tutti sanno, ama farecon coloro che lo seguono durante i comizi, ma evidentemente a lungo andare determinati gesti possono portare a qualche acciacco. Capita così che durante un recente evento nei pressi di Bergamo, l’ex Ministro dell’Interno appaia meno pimpante del solito, soprattutto al momento dell’incontro ravvicinato con coloro che sostengono con forza le sue idee. Numero eccessivo diperLa questione è stata analizzata di recente dal Corriere della Sera, che ha svelato il mistero relativo ad una gestualità meno plateale, di recente, da parte dello stesso, con tanto di richiamo ai propri ...

HuffPostItalia : Troppi selfie per Salvini. Il leader della Lega ha la spalla indolenzita: 'Ho preso 3 Muscoril' - ilpost : Salvini ha una spalla indolenzita per i troppi selfie, dice il Corriere - Noovyis : (Troppi selfie per Salvini e problemi alla spalla: il leghista rimprovera i suoi sostenitori) Playhitmusic - - TaniuzzaCalabra : Spalla indolenzita per Salvini per i troppi selfie. U si pijja na zappa e mani ca poi vidi comu nci doli a schina. - Mimmi13742863 : RT @La_manina__: A chi fa movimentazione carichi pesanti può venire l'ernia. A chi opera con agenti chimici, possono venire malattie respi… -