“Ti spezzo le ossa e ti taglio con la forbice” Choc all’asilo | maestra incastrata dalle telecamere

(Di giovedì 17 settembre 2020) Violenze fisiche e verbali sui piccoli alunni di una prima elementare di Nardò, in provincia di Lecce. Dopo le denunce dei genitori e l’indagine condotta dai carabinieri della locale stazione, il giudice Michele Toriello ha rinviato a giudizio unadi 62 anni. Schiaffi, sculacciate, frasie maltrattamenti quotidiani raccontati da 27 bambini dell’asilo. Le testimonianze delle piccole vittime sono entrate a far parte di un dossier che ha portato il giudice per le indagini preliminari laoggi in pensione.Secondo l’inchiesta dei carabinieri, lad’asilo sarebbe responsabile di ben 47 episodi di maltrattamenti sui minori tra abusi fisici e verbali. Le violenze fisiche e psichiche messe in atto dalla donna erano “sistematiche e pressoché ...