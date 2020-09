(Di giovedì 17 settembre 2020) Thibaut, dopo essere guarito dal Covid-19, lancia la sfida alle rivali spagnole. Il portiere belga ha parlato a Mundo Deportivo in vista della nuova stagione, dichiarando che ilè più pronto che mai a difendere il titolo conquistato nell'ultima stagione."VOGLIAMOANCORA"caption id="attachment 990009" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"L'ultimo anno è stato ovviamente un po' diverso. È stata un' estate più breve ma molto intensa, ci siamo allenati molto bene e stiamo alla grande per l'inizio della Liga. Personalmente mi sento benissimo, molto in forma e con voglia di andare avanti dopo il finale della scorsa stagione. Vogliamotutto, questo è ciò che deve essere fatto ...

FabrizioRomano : L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già n… - Sport_Mediaset : #LautaroMartinez, irrompe il #Real Madrid: così l'#Inter finanzia il colpo Kanté. #SportMediaset - SkySport : LUKA MODRIC compie 35 anni. Auguri! ? «Quando ero piccolo, papà mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciat… - Angelredblack1 : RT @MilanLiveIT: #Jovic ha le valigie pronte ?? Il #Milan tenterà il colpo last-minute? ??#MercatoMilan - ItaSportPress : Real Madrid, Courtois avverte il Barcellona: 'Vogliamo vincere tutto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

La Gazzetta dello Sport

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...“L’ultimo anno è stato ovviamente un po’ diverso. È stata un’ estate più breve ma molto intensa, ci siamo allenati molto bene e stiamo alla grande per l’inizio della Liga. Personalmente mi sento benis ...Le musiche del virtuoso chitarrista nuorese Cristiano Porqueddu fanno il giro del mondo in un tour che lo vedrà impegnato in tre continenti fino ad agosto del 2021. Il programma è parte della manifest ...