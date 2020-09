"Piuttosto vado a scadenza". Milik deluso per le scelte del Napoli, De Laurentiis si aspettava gratitudine dopo i gravi infortuni (Di giovedì 17 settembre 2020) ... attaccante del Napoli , finora non era proprio entusiasta all'idea di vestirsi di giallorosso ma le sue idee sono in costante evoluzione come racconta La Gazzetta dello Sport : Mercato Napoli, ... Leggi su calcionapoli24 (Di giovedì 17 settembre 2020) ... attaccante del, finora non era proprio entusiasta all'idea di vestirsi di giallorosso ma le sue idee sono in costante evoluzione come racconta La Gazzetta dello Sport : Mercato, ...

news24_napoli : "Piuttosto vado a scadenza". Milik deluso per le scelte del… - ciobinsky : @bigpulce La coca zero non si beve. Piuttosto vado ad acqua! - zazoomblog : Piuttosto vado a scadenza! Milik deluso dal Napoli: solo ieri ha cominciato a cambiare idea - #Piuttosto #scadenza… - tuttonapoli : 'Piuttosto vado a scadenza!', Milik deluso dal Napoli: solo ieri ha cominciato a cambiare idea - LongoOlgaMaria_ : Vado a vedere il film, le persone che seguo su Instagram sono piuttosto noiosette, non sono abituate all'intratteni… -