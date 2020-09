Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia: “Non sono rincog*ionita” (Di giovedì 17 settembre 2020) Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia mentre fa colazione al Grande Fratello Vip: “Non sono rincog*ionita e non sono un’impedita”. Patrizia De Blanck, in cucina con Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, comincia il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 5 agguerrita più che mai. La contessa, infatti, si lascia andare … L'articolo Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia: “Non sono rincog*ionita” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020)Dementre fa colazione al Grande Fratello Vip: “Nonrincog*ionita e nonun’impedita”.De, in cucina con Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, comincia il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 5 agguerrita più che mai. La contessa, infatti, si lascia andare … L'articoloDe: “Nonrincog*ionita” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - oreotoop : qualcuno (ri)dica alla Patrizia de Blanck che in casa sono guardati e ascoltati 24/7 #GFVIP - Methamorphose30 : RT @ilariabc: #GFVIP Patrizia De Blanck ogni volta che parla del primo marito: -