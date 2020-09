Maltempo Calabria: SS106 Jonica provvisoriamente chiusa ad Isola Capo Rizzuto per allagamenti (Di giovedì 17 settembre 2020) La strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 230,500 al km 235,500, ad Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone, a causa dell’allagamento del piano viabile. Il traffico al momento viene deviato su strade locali. Sul posto è presente il personale Anas per la pulizia del piano viabile da fango e detriti e per consentire la riapertura nel piu’ breve tempo possibile. Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) La strada statale 106 “” èal traffico, in entrambe le direzioni, dal km 230,500 al km 235,500, adin provincia di Crotone, a causa dell’allagamento del piano viabile. Il traffico al momento viene deviato su strade locali. Sul posto è presente il personale Anas per la pulizia del piano viabile da fango e detriti e per consentire la riapertura nel piu’ breve tempo possibile. Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie ...

